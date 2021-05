Pirateria, multe da oltre 1.000 euro per 2.000 clienti (Di venerdì 21 maggio 2021) La Guardia di Finanza di Milano ha individuato e sequestrato due centrali di trasmissione di IPTV (internet protocol television) ritenute illegali e localizzate in Svizzera e in Sicilia e gestite da 22 italiani e due elvetici, tutti indagati. L’accusa è di associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità: l’attività consisteva nella vendita e distribuzione di flussi L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 21 maggio 2021) La Guardia di Finanza di Milano ha individuato e sequestrato due centrali di trasmissione di IPTV (internet protocol television) ritenute illegali e localizzate in Svizzera e in Sicilia e gestite da 22 italiani e due elvetici, tutti indagati. L’accusa è di associazione per delinquere aggravata dalla transnazionalità: l’attività consisteva nella vendita e distribuzione di flussi L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie Pirateria, multe da oltre 1.000 euro per 2.000 clienti: La Guardia di Finanza di Milano ha individu… - loris_assi : RT @CalcioFinanza: Streaming illegale, la GdF sequestra due centri di trasmissione IPTV: multe da oltre 1.000 euro per 2.000 clienti https:… - CalcioFinanza : Streaming illegale, la GdF sequestra due centri di trasmissione IPTV: multe da oltre 1.000 euro per 2.000 clienti… - tecnoandroidit : IPTV: utenti in pericolo con la legge, multe ai possessori di un abbonamento - Nonostante il campionato stia volge… - penso_la : Bene l'operazione anti #pirateria ma per bloccare questa cosa delle paytv illegali occorre fare multe agli utilizza… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirateria multe Tv on demand illegale, multe per 900 rivenditori e 2mila clienti Danno stimato di almento 130 milioni di euro approfondimento Pirateria, operazione internazionale: siti oscurati, utenti sanzionati Gli agenti delle Fiamme Gialle, coordinati dalla Procura di Roma, ...

Pirateria, tv on demand illegali: sanzioni per 2mila clienti I militari del Comando provinciale di Milano , coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, a conclusione di una vasta e complessa operazione antipirateria a tutela del diritto d'autore, hanno ...

Pirateria, tv on demand illegali: sanzioni per 2mila clienti IL GIORNO IPTV: la Guardia di Finanza vi rintraccia con un trucco velocissimo Il mondo IPTV continua a portare novità nei suoi abbonamenti ma a quanto pare sono sempre più tangibili i rischi che si corrono con la legge ...

Pirateria, tv on demand illegali: sanzioni per 2mila clienti Blitz della Finanza: sequestrate due centrali in Svizzera e a Messina. Ventidue indagati: i clienti pagavano abbonamenti mensili da 10-15 euro ...

Danno stimato di almento 130 milioni di euro approfondimento, operazione internazionale: siti oscurati, utenti sanzionati Gli agenti delle Fiamme Gialle, coordinati dalla Procura di Roma, ...I militari del Comando provinciale di Milano , coordinati dalla Procura della Repubblica di Roma, a conclusione di una vasta e complessa operazione antipirateria a tutela del diritto d'autore, hanno ...Il mondo IPTV continua a portare novità nei suoi abbonamenti ma a quanto pare sono sempre più tangibili i rischi che si corrono con la legge ...Blitz della Finanza: sequestrate due centrali in Svizzera e a Messina. Ventidue indagati: i clienti pagavano abbonamenti mensili da 10-15 euro ...