Peli pubici, una canzone e la campagna #SayPubic per combattere i tabù (Di venerdì 21 maggio 2021) Per secoli le donne hanno rimosso i peli (anche) intimi con qualsiasi cosa, dalla ceretta allo zucchero (sugaring) ai rasoi. Ma ora, un pelo pubico canterino in versione cartoon lancia un messaggio: va bene radersi laggiù, ma anche no. Insomma, ognuna faccia come vuole. Questa la nuova campagna pubblicitaria di Gillette Venus che (al momento negli States) per promuovere la nuova linea Venus for Pubic Hair & Skin, tenta di de-stigmatizzare i peli del corpo. https://www.youtube.com/watch?v=gIlUNuSdJdA&t=66s Leggi su vanityfair (Di venerdì 21 maggio 2021) Per secoli le donne hanno rimosso i peli (anche) intimi con qualsiasi cosa, dalla ceretta allo zucchero (sugaring) ai rasoi. Ma ora, un pelo pubico canterino in versione cartoon lancia un messaggio: va bene radersi laggiù, ma anche no. Insomma, ognuna faccia come vuole. Questa la nuova campagna pubblicitaria di Gillette Venus che (al momento negli States) per promuovere la nuova linea Venus for Pubic Hair & Skin, tenta di de-stigmatizzare i peli del corpo. https://www.youtube.com/watch?v=gIlUNuSdJdA&t=66s

