Ora Pregliasco dà consigli pure sui flirt estivi: «Non baciatevi, tenetevi per mano» (Di venerdì 21 maggio 2021) Niente baci sotto la luna per questa estate 2021. Benché i dati sull’andamento dell’epidemia siano incoraggianti, infatti, è sconsigliato nei mesi a venire abbandonarsi a troppe effusioni. Anche per i flirt estivi, è l’avvertimento dei virologi, serve «progressione». A dirlo è stato, in particolare, Fabrizio Pregliasco, secondo il quale la cautela nelle liaison «è meglio per tanti motivi». Pregliasco: «Per i flirt estivi niente baci e abbracci» Intervistato dall’Adnkronos, «tra il serio e l’ironico», il virologo dell’Università Statale di Milano, ha quindi dato il via libera «alla stretta di mano che ormai abbiamo imparato a igienizzarci, ma per baci e abbracci aspettiamo ancora un po’». Anche i vaccinati, ha sottolineato ancora ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 21 maggio 2021) Niente baci sotto la luna per questa estate 2021. Benché i dati sull’andamento dell’epidemia siano incoraggianti, infatti, è sato nei mesi a venire abbandonarsi a troppe effusioni. Anche per i, è l’avvertimento dei virologi, serve «progressione». A dirlo è stato, in particolare, Fabrizio, secondo il quale la cautela nelle liaison «è meglio per tanti motivi».: «Per iniente baci e abbracci» Intervistato dall’Adnkronos, «tra il serio e l’ironico», il virologo dell’Università Statale di Milano, ha quindi dato il via libera «alla stretta diche ormai abbiamo imparato a igienizzarci, ma per baci e abbracci aspettiamo ancora un po’». Anche i vaccinati, ha sottolineato ancora ...

