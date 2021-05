“Non farò mai un duetto con lui”: per Al Bano una inattesa “bocciatura” (Di venerdì 21 maggio 2021) Jasmine Carrisi parla del rapporto con il padre, della sua carriera e del suo futuro, rivelando che non vuole duettare con Al Bano. Lo scorso anno, alla fine del primo lockdown, la quinta figlia di Al Bano Carrisi – Jasmine – si è presentata ai media con un singolo da cantante. La ragazza lo ha pubblicato su YouTube e l’attenzione della stampa è stata immediata. Da quel momento in poi sono state numerose le interviste in cui i giornalisti chiedevano ad Al Bano e alla ragazza se avrebbero cantato insieme, se avrebbero magari partecipato a Sanremo del 2022. Il cantante di Cellino San Marco non si è mai sbilanciato a riguardo, spiegando che la figlia deve ancora studiare e formarsi, ma non ha mai chiuso la porta a questa eventualità. In autunno Jasmine ha esordito al fianco del padre in televisione. I due hanno fatto da ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 21 maggio 2021) Jasmine Carrisi parla del rapporto con il padre, della sua carriera e del suo futuro, rivelando che non vuole duettare con Al. Lo scorso anno, alla fine del primo lockdown, la quinta figlia di AlCarrisi – Jasmine – si è presentata ai media con un singolo da cantante. La ragazza lo ha pubblicato su YouTube e l’attenzione della stampa è stata immediata. Da quel momento in poi sono state numerose le interviste in cui i giornalisti chiedevano ad Ale alla ragazza se avrebbero cantato insieme, se avrebbero magari partecipato a Sanremo del 2022. Il cantante di Cellino San Marco non si è mai sbilanciato a riguardo, spiegando che la figlia deve ancora studiare e formarsi, ma non ha mai chiuso la porta a questa eventualità. In autunno Jasmine ha esordito al fianco del padre in televisione. I due hanno fatto da ...

Advertising

borghi_claudio : Importante scultura di Marino Marini all'ingresso della Camera. Posizione prestigiosa ma un po' sacrificata dalla p… - Acerbi_Fra : Ho giocato col male tutta la partita. Avrei dovuto chiedere il cambio, non ho voluto abbandonare la barca, ho prova… - tpi : Parla la ragazza accusata da Angelini: “Bob mi ha messo alla gogna ma io non farò lo stesso”. E un’amica: “Lui le h… - ddonatello1 : @TizianoTridico Grande Tiziano sei sempre il faro dell’area Crypto !!! Ho comprato i btc con la fomo ma ora non vendo con il fod ?????? ?? - jakclive : Dio disse: «Giacobbe! Giacobbe!» Rispose: «Eccomi!» Riprese: «Io Sono Dio, il Dio di tuo padre. Non temere di scend… -

Ultime Notizie dalla rete : Non farò #lattesadeltifoso... Fallerini Come farò, povero milanista che sono? Voglio un angelo custode a proteggermi, ma milanista! Un angelo un po' Diavolo voglio! 'Bene non seppi, fuori del prodigio che schiude la divina Indifferenza: ...

Perdono a assassini marito e figlio, ecco le donne premiate col Riconoscimento Santa Rita 2021 ... professionista schivo e incorruttibile, è diventato così seme di bene per la costruzione di un'Italia fondata sui valori di giustizia ed equità sociale, tramandandone l'eredità morale non solo ai ...

Savona, 22enne accusato di terrorismo suprematista: «Farò strage di ebrei e femministe» Corriere della Sera Come, povero milanista che sono? Voglio un angelo custode a proteggermi, ma milanista! Un angelo un po' Diavolo voglio! 'Beneseppi, fuori del prodigio che schiude la divina Indifferenza: ...... professionista schivo e incorruttibile, è diventato così seme di bene per la costruzione di un'Italia fondata sui valori di giustizia ed equità sociale, tramandandone l'eredità moralesolo ai ...