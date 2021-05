No Man's Sky incontra Mass Effect! L'iconica Normandy invade il gioco (Di venerdì 21 maggio 2021) Che la seconda "Expedition" di No Man's Sky, Beachhead, portasse con sé dei misteri non da poco era cosa intuita ormai da gran parte dei fan e oggi gli sviluppatori di Hello Games sono orgogliosi di svelare quanto meno un tassello di una caccia all'indizio che negli ultimi giorni ha coinvolto l'appassionata community del titolo d'avventura sci-fi. Alla fine di questa misteriosa spedizione c'è...la leggendaria SSV Normandy SR1! L'iconica nave di Mass Effect è stata al centro di parecchie speculazioni che ha visto i giocatori cercare di comprendere lo scopo del misterioso oggetto chiamato Historiographical Dosimeter. Tutto ha portato a questo bel easter egg che nessuno si aspettava. I giocatori hanno fino al 31 maggio per prendere parte alla spedizione e per aggiungere la Normandy SR-1 alla propria flotta di navi. Hello ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 21 maggio 2021) Che la seconda "Expedition" di No Man's Sky, Beachhead, portasse con sé dei misteri non da poco era cosa intuita ormai da gran parte dei fan e oggi gli sviluppatori di Hello Games sono orgogliosi di svelare quanto meno un tassello di una caccia all'indizio che negli ultimi giorni ha coinvolto l'appassionata community del titolo d'avventura sci-fi. Alla fine di questa misteriosa spedizione c'è...la leggendaria SSVSR1! L'nave diEffect è stata al centro di parecchie speculazioni che ha visto i giocatori cercare di comprendere lo scopo del misterioso oggetto chiamato Historiographical Dosimeter. Tutto ha portato a questo bel easter egg che nessuno si aspettava. I giocatori hanno fino al 31 maggio per prendere parte alla spedizione e per aggiungere laSR-1 alla propria flotta di navi. Hello ...

