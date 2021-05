Il videogioco di Peppa Pig per pc e console (Di venerdì 21 maggio 2021) (Foto: Namco)Uscirà il prossimo autunno l’atteso videogioco con protagonista uno dei personaggi più amati dai bambini come Peppa Pig: sviluppato da Outright Games con Bandai Namco, sarà disponibile su pc e su console come Xbox, Playstation e Nintendo Switch aprendo all’esplorazione il mondo colorato e allegro della serie britannica. Si intitolerà La mia amica Peppa Pig il nuovo videogioco dedicato a un pubblico di giovanissimi appassionati che potranno esplorare le varie location mostrate nelle puntate del cartone animato come per esempio la casa di Peppa con i genitori e il fratellino George (con l’immancabile dinosauro), la montagna innevata, la spiaggia, il campeggio e naturalmente la divertente Patata City di Mister Patata. Si potrà impersonare la stessa Peppa Pig ... Leggi su wired (Di venerdì 21 maggio 2021) (Foto: Namco)Uscirà il prossimo autunno l’attesocon protagonista uno dei personaggi più amati dai bambini comePig: sviluppato da Outright Games con Bandai Namco, sarà disponibile su pc e sucome Xbox, Playstation e Nintendo Switch aprendo all’esplorazione il mondo colorato e allegro della serie britannica. Si intitolerà La mia amicaPig il nuovodedicato a un pubblico di giovanissimi appassionati che potranno esplorare le varie location mostrate nelle puntate del cartone animato come per esempio la casa dicon i genitori e il fratellino George (con l’immancabile dinosauro), la montagna innevata, la spiaggia, il campeggio e naturalmente la divertente Patata City di Mister Patata. Si potrà impersonare la stessaPig ...

Advertising

Nowheretogobutw : Possessori di console PlayStation , Xbox , Switch non dobbiamo perderci il videogioco di Peppa pig - Console_Tribe : Annunciato il videogioco La mia amica Peppa Pig - - Nowheretogobutw : Quanto hype per il nuovo videogioco di Peppa pig ?? - GamesPaladinsIT : Parti all'avventura con Peppa Pig in un nuovo videogioco per console - YolBlog : La mia amica #PeppaPig - il nuovo #videogioco di avventura in arrivo per #NintendoSwitch, #PlayStation, #Xbox e #PC… -