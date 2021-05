Il principe Harry torna a raccontarsi a Oprah: “Droga e alcol per sentire meno” (Di venerdì 21 maggio 2021) Il principe Harry ha raccontato ad Oprah Winfrey il suo periodo più buio, quello tra i 28 e i 32 anni. “Prendevo droghe per sentire meno, bevevo per non pensare alla morte di mia madre”, ha confessato il duca di Sussex. Il suo primo progetto televisivo, in collaborazione con Oprah, è una docuserie sull’importanza della salute mentale. In prima linea il principe Harry, con nuove rivelazioni che gettano altre ombre sulla Royal Family. Il principe Harry e Oprah in “The me you can’t see” Si chiama The Me You Can’t See la nuova docuserie disponibile su Apple Tv+ da oggi, 21 maggio 2021. La serie, da due produttori esecutivi di tutto rispetto (il principe Harry e la regina ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Ilha raccontato adWinfrey il suo periodo più buio, quello tra i 28 e i 32 anni. “Prendevo droghe per, bevevo per non pensare alla morte di mia madre”, ha confessato il duca di Sussex. Il suo primo progetto televisivo, in collaborazione con, è una docuserie sull’importanza della salute mentale. In prima linea il, con nuove rivelazioni che gettano altre ombre sulla Royal Family. Ilin “The me you can’t see” Si chiama The Me You Can’t See la nuova docuserie disponibile su Apple Tv+ da oggi, 21 maggio 2021. La serie, da due produttori esecutivi di tutto rispetto (ile la regina ...

