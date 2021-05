“Il compagno Fedez e gli smalti per gay”, “Fate ridere”: scontro tra Fedez e il Secolo d’Italia (Di venerdì 21 maggio 2021) “Il compagno Fedez ci sa fare con gli affari: altro che rap, il business è su smalti per gay e lezioni da influencer”. Così titola l’articolo del giornale di destra Secolo d’Italia contro cui si è scagliato il rapper. Un pezzo pubblicato due giorni fa che cita, a sua volta, un approfondimento de La Verità che aveva cercato, attraverso una visura camerale, di analizzare le principali fonti di reddito di Fedez e Chiara Ferragni. Non si è fatta attendere la risposta di Fedez nelle stories Instagram: “Secolo d’Italia, Fate ridere. Ah, comunque gli smalti sono per tutti non sono soltanto per gay. Quelli che Secolo ... Leggi su tpi (Di venerdì 21 maggio 2021) “Ilci sa fare con gli affari: altro che rap, il business è super gay e lezioni da influencer”. Così titola l’articolo del giornale di destracontro cui si è scagliato il rapper. Un pezzo pubblicato due giorni fa che cita, a sua volta, un approfondimento de La Verità che aveva cercato, attraverso una visura camerale, di analizzare le principali fonti di reddito die Chiara Ferragni. Non si è fatta attendere la risposta dinelle stories Instagram: “. Ah, comunque glisono per tutti non sono soltanto per gay. Quelli che...

