I Santi di Sabato 22 Maggio 2021

Santa RITA DA CASCIA Vedova e religiosa – Memoria Facoltativa
Roccaporena, presso Cascia, Perugia, 1381 circa – Cascia, Perugia, 22 Maggio 1447/1457

Santa Rita nacque a Roccaporena (Cascia) verso il 1380. Secondo la tradizione era figlia unica e fin dall'adolescenza desiderò consacrarsi a Dio ma, per le insistenze dei genitori, fu data in sposa ad un giovane di buona volontà ma di carattere violento. Dopo l'assassinio del marito e la morte dei due figli, ebbe molto a soffrire per l'odio dei parenti che, con fortezza cristiana, riuscì a riappacificare. Vedova e sola, in pace con tutti, fu accolta nel monastero agostiniano.

Santa UMILTÀ Badessa Vallombrosana
Faenza, 1226 – Firenze, 22 Maggio 1310
Rosanna Negusanti, nata a Faenza nel 1226.

