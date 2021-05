Gruppo Cap, con bilancio 2020 344 mln di ricavi e 100 mln in investimenti (Di venerdì 21 maggio 2021) Circa 344 milioni di euro di ricavi, un risultato netto d’esercizio di 18,56 milioni di euro e 86,14 milioni di Ebitda. Sono i numeri del bilancio consolidato 2020 del Gruppo Cap, l’azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano. Nell’anno della pandemia gli investimenti in infrastrutture a servizio del territorio hanno superato i 105 milioni di euro, pari al 45% dei ricavi della tariffa. “La strada indicata dal nostro piano di sostenibilità è stata determinante per far fronte a un anno così difficile, tanto per le aziende quanto per il territorio che serviamo — ha commentato Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap, durante la presentazione di oggi a Segrate (MI), nella sede del centro di ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 maggio 2021) Circa 344 milioni di euro di, un risultato netto d’esercizio di 18,56 milioni di euro e 86,14 milioni di Ebitda. Sono i numeri delconsolidatodelCap, l’azienda pubblica che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano. Nell’anno della pandemia gliin infrastrutture a servizio del territorio hanno superato i 105 milioni di euro, pari al 45% deidella tariffa. “La strada indicata dal nostro piano di sostenibilità è stata determinante per far fronte a un anno così difficile, tanto per le aziende quanto per il territorio che serviamo — ha commentato Alessandro Russo, presidente e amministratore delegato diCap, durante la presentazione di oggi a Segrate (MI), nella sede del centro di ...

