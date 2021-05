Gioacchino Fittipaldi investito da un tir, l’atleta del team di Alex Zanardi è in gravi condizioni (Di venerdì 21 maggio 2021) Incidente in handbike per Gioacchino Fittipaldi, atleta del team di Alex Zanardi. I medici non hanno sciolto la prognosi. ROZZANO (MILANO) – Grave incidente in handbike per Gioacchino Fittipaldi, atleta del team di Alex Zanardi. Come raccontato da La Repubblica, il 27enne è stato investito durante una sessione di allenamento a Rozzano, in provincia di Milano. Le sue condizioni sono gravi e i medici non hanno sciolto la prognosi. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti sul quadro clinico dell’atleta. I messaggi di vicinanza sono stati diversi e la speranza è di rivederlo in handbike il prima possibile. L’incidente La ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 21 maggio 2021) Incidente in handbike per, atleta deldi. I medici non hanno sciolto la prognosi. ROZZANO (MILANO) – Grave incidente in handbike per, atleta deldi. Come raccontato da La Repubblica, il 27enne è statodurante una sessione di allenamento a Rozzano, in provincia di Milano. Le suesonoe i medici non hanno sciolto la prognosi. Nelle prossime ore sono attesi ulteriori aggiornamenti sul quadro clinico del. I messaggi di vicinanza sono stati diversi e la speranza è di rivederlo in handbike il prima possibile. L’incidente La ...

Agenzia_Ansa : Atleta di handbike del team Zanardi investito da un tir, grave Gioacchino Fittipaldi. L'incidente a Rozzano, nel Mi… - fisco24_info : Atleta di handbike del team di Zanardi investito da un tir: Gioacchino Fittipaldi è in gravi condizioni dopo l'inci… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Atleta di handbike del team Zanardi investito da un tir, grave Gioacchino Fittipaldi. L'incidente a Rozzano, nel Milanese… - CorriereUmbria : Gioacchino Fittipaldi come Zanardi: con l’handbike sotto il tir, in ospedale gravissimo #Fittipaldi #handbike… - Carmela_oltre : RT @TgrRai: Rozzano (Milano), con la handbike sotto un camion, come #Zanardi. Grave Gioacchino Fittipaldi, promessa del ciclismo paralimpic… -