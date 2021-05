Europei nuoto, Quadarella trionfa nei 1500 stile libero (Di venerdì 21 maggio 2021) Simona Quadarella si conferma campionessa europea dei 1500 stile libero. Alla Duna Arena di Budapest, la 22enne romana si impone dopo una gara in solitaria con il crono di 15’53?59 davanti alla russa Anastasia Kirpichnikova (16’01?06) e all’altra azzurra Martina Rita Caramignoli (16’05?81). Per Quadarella è il quinto oro continentale. E ancora una medaglia per l’Italia con il bronzo nella 4×200 stile libero femminile: il quartetto azzurro trascinato in ultima frazione da Federica Pellegrini tocca in 7’56?72, chiudendo alle spalle della Gran Bretagna, vincitrice in 7’53?15 e dell’Ungheria (7’56?26). Funweek. Leggi su funweek (Di venerdì 21 maggio 2021) Simonasi conferma campionessa europea dei. Alla Duna Arena di Budapest, la 22enne romana si impone dopo una gara in solitaria con il crono di 15’53?59 davanti alla russa Anastasia Kirpichnikova (16’01?06) e all’altra azzurra Martina Rita Caramignoli (16’05?81). Perè il quinto oro continentale. E ancora una medaglia per l’Italia con il bronzo nella 4×200femminile: il quartetto azzurro trascinato in ultima frazione da Federica Pellegrini tocca in 7’56?72, chiudendo alle spalle della Gran Bretagna, vincitrice in 7’53?15 e dell’Ungheria (7’56?26). Funweek.

Advertising

Agenzia_Ansa : Federica Pellegrini è medaglia d'argento nella gara dei 200 stile libero agli Europei di nuoto in corso a Budapest.… - Corriere : ?? Grandissima Fede! - repubblica : Europei di nuoto: Simona Quadarella oro anche nei 1500 stile libero, bronzo a Caramignoli - BrunoMaggi : RT @fattoquotidiano: Europei di nuoto 2021, Simona Quadarella prima anche nei 1500 stile libero. Medaglia di bronzo per Martina Caramignoli… - virgiliopaolo : RT @fattoquotidiano: Europei di nuoto 2021, Simona Quadarella prima anche nei 1500 stile libero. Medaglia di bronzo per Martina Caramignoli… -