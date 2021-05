Daydreamer, trama 21 maggio 2021: Ayca e Can partono insieme? (Di venerdì 21 maggio 2021) Anticipazioni Daydreamer 21 maggio 2021 con un chiaro avvicinamento da parte di Ayca nei confronti di Can. Ma come la prenderà Sanem questa situazione? I festeggiamenti per la campagna pubblicitaria Nuova puntata Daydreamer oggi 21 maggio 2021 con dei festeggiamenti dopo le notizie che sono arrivate in merito alla campagna, così da poterla gestire nel migliore dei modi. La truffa di Leyla è stata davvero architettata in maniera perfetta, come sappiamo infatti la moglie di Emre ha incontrato una sua vecchia amica che lavora proprio all'agenzia concorrente. Le due donne si sono incontrate per un caffè, ma appena l'amica ha capito che cosa volesse fare Leyla è scappata senza voltarsi indietro. A quel punto la sorella di Sanem, scaltra più che mai, ha deciso di attuare un ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 21 maggio 2021) Anticipazioni21con un chiaro avvicinamento da parte dinei confronti di Can. Ma come la prenderà Sanem questa situazione? I festeggiamenti per la campagna pubblicitaria Nuova puntataoggi 21con dei festeggiamenti dopo le notizie che sono arrivate in merito alla campagna, così da poterla gestire nel migliore dei modi. La truffa di Leyla è stata davvero architettata in maniera perfetta, come sappiamo infatti la moglie di Emre ha incontrato una sua vecchia amica che lavora proprio all'agenzia concorrente. Le due donne si sono incontrate per un caffè, ma appena l'amica ha capito che cosa volesse fare Leyla è scappata senza voltarsi indietro. A quel punto la sorella di Sanem, scaltra più che mai, ha deciso di attuare un ...

Advertising

infoitcultura : Daydreamer, trama 20 maggio 2021: la «truffa» di Leyla - ItsLucyEm : DayDreamer, trama 26 maggio: Can dice a Sanem che la ama e che non può vivere senza di lei - infoitcultura : Daydreamer le ali del sogno: trama 20 - 21 maggio 2021, anticipazioni puntata - redazionetvsoap : #Daydreamer #Anticipazioni La #trama di #domani, #20maggio - infoitcultura : Daydreamer, trama 19 maggio 2021: brutta sorpresa per Sanem e Can -