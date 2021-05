Covid Fvg, oggi 38 contagi e 2 morti: bollettino 21 maggio (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono 38 i nuovi contagi da coronavirus in Friuli Venezia Giulia, secondo la tabella del bollettino di oggi, 21 maggio. Registrati inoltre altri 2 morti. Nella Regione, su 4.912 tamponi molecolari sono stati rilevati 30 nuovi contagi con una percentuale di positività dello 0,61%. Sono inoltre 1.873 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 8 casi (0,43%). Nella giornata odierna si registra un decesso a cui se ne aggiunge uno pregresso, i ricoveri nelle terapie intensive sono 12 mentre scendono a 55 quelli in altri reparti, secondo quanto comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.777. I totalmente guariti sono 91.954, i guariti clinici 5.640 e le persone in ... Leggi su italiasera (Di venerdì 21 maggio 2021) Sono 38 i nuovida coronavirus in Friuli Venezia Giulia, secondo la tabella deldi, 21. Registrati inoltre altri 2. Nella Regione, su 4.912 tamponi molecolari sono stati rilevati 30 nuovicon una percentuale di positività dello 0,61%. Sono inoltre 1.873 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 8 casi (0,43%). Nella giornata odierna si registra un decesso a cui se ne aggiunge uno pregresso, i ricoveri nelle terapie intensive sono 12 mentre scendono a 55 quelli in altri reparti, secondo quanto comunica il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute, Riccardo Riccardi. I decessi complessivamente ammontano a 3.777. I totalmente guariti sono 91.954, i guariti clinici 5.640 e le persone in ...

Advertising

andtomasella : COVID. FVG ancora una settimana in zona gialla - italiaserait : Covid Fvg, oggi 38 contagi e 2 morti: bollettino 21 maggio - fisco24_info : Covid Fvg, oggi 38 contagi e 2 morti: bollettino 21 maggio: I dati della Regione - lifestyleblogit : Covid Fvg, oggi 38 contagi e 2 morti: bollettino 21 maggio - - messveneto : Covid, in Fvg 38 nuovi contagi e due vittime: ancora in calo i ricoveri -