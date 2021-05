Confcommercio, Sangalli: “Riaprire tutte le imprese per ripartire” (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – “Passi avanti con il decreto Sostegni bis anche se vanno rivisti alcuni parametri di accesso”. È quanto afferma il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, commentando il decreto Sostegni bis approvato dal Consiglio dei Ministri. “Ma per superare la crisi – ha proseguito Sangalli – occorre accelerare con le riaperture di tutte le imprese, puntando con decisione sul green pass, che poi è la chiave per mettere in moto la nostra economia, partendo dalle attività legate al turismo e all”accoglienza”. Leggi su quifinanza (Di venerdì 21 maggio 2021) (Teleborsa) – “Passi avanti con il decreto Sostegni bis anche se vanno rivisti alcuni parametri di accesso”. È quanto afferma il presidente di, Carlo, commentando il decreto Sostegni bis approvato dal Consiglio dei Ministri. “Ma per superare la crisi – ha proseguito– occorre accelerare con le riaperture dile, puntando con decisione sul green pass, che poi è la chiave per mettere in moto la nostra economia, partendo dalle attività legate al turismo e all”accoglienza”.

