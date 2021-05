Come avere un look Casual Chic: le regole infallibili (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Casual Chic è uno degli stili più amati delle donne: ecco le regole e i consigli infallibili per esaltare al meglio questo stile Come vestire Casual ChicIl Casual Chic è uno stile molto apprezzato dalle donne, ma cos’è esattamente? È combinare un abbigliamento comodo, con accessori glamour. Il bello di questo stile è che puoi restare sempre te stessa, ma con quel tocco in più che ti differenzia dalle altre. È forse per questo che è così amato sia dalle donne che dagli uomini. Questo stile è quindi un vero e proprio mood nei confronti della vita, retare se stessi con le proprie comodità, ma spiazzare tutti con quel tocco singolare. Bella quindi, ma senza esagerare! Facile a dirsi, ma tra dire e il fare c’è di mezzo il mare. ... Leggi su cityroma (Di venerdì 21 maggio 2021) Ilè uno degli stili più amati delle donne: ecco lee i consigliper esaltare al meglio questo stilevestireIlè uno stile molto apprezzato dalle donne, ma cos’è esattamente? È combinare un abbigliamento comodo, con accessori glamour. Il bello di questo stile è che puoi restare sempre te stessa, ma con quel tocco in più che ti differenzia dalle altre. È forse per questo che è così amato sia dalle donne che dagli uomini. Questo stile è quindi un vero e proprio mood nei confronti della vita, retare se stessi con le proprie comodità, ma spiazzare tutti con quel tocco singolare. Bella quindi, ma senza esagerare! Facile a dirsi, ma tra dire e il fare c’è di mezzo il mare. ...

