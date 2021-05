Campania zona bianca o gialla? Arriva la decisione per questa settimana (Di venerdì 21 maggio 2021) Anche la prossima settimana la Campania resterà in zona gialla. Lo confermano i dati del settimanale report Iss-ministero della Salute. Scende l’Rt, indice di contagio pari a 0,7 (0,68-0,72). Sette giorni fa era al 0,82. Per oggi è attesa la cabina di regia del venerdì tra Istituto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 21 maggio 2021) Anche la prossimalaresterà in. Lo confermano i dati delle report Iss-ministero della Salute. Scende l’Rt, indice di contagio pari a 0,7 (0,68-0,72). Sette giorni fa era al 0,82. Per oggi è attesa la cabina di regia del venerdì tra Istituto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

Agenzia_Ansa : Un'ampia voragine si è aperta nella notte nella zona della Sanità, a Napoli. Non ci sono feriti #ANSA… - corrmezzogiorno : #Napoli La Campania resta zona gialla, giù l’indice Rt e i contagi: ma non è ancora... - occhio_notizie : #Covid, la #Campania resta in zona gialla. Ma il passaggio al bianco è lontano. Oggi diretta di De Luca: >>>… - TV7Benevento : Covid, Rt Italia scende ancora: è a 0.78. La Campania resta in zona gialla... - LaBussolaTV : La Campania resta in zona gialla. -