Calciomercato Inter – Depay fa chiarezza e apre: le ultime (Di venerdì 21 maggio 2021) Il Calciomercato dell'Inter non sarà molto ricco: bisogna sfruttare le occasioni come Depay, che parla così del proprio futuro. Leggi su pianetamilan (Di venerdì 21 maggio 2021) Ildell'non sarà molto ricco: bisogna sfruttare le occasioni come, che parla così del proprio futuro.

Advertising

DiMarzio : #Calciomercato | #Udinese, #Padelli torna in bianconero dopo 8 stagioni: lascia l'#Inter e firmerà un biennale con… - _intermagazine : RT @NicoSchira: Mercato agenti in fermento: il portiere dell'#Inter Andrei #Radu può tornare con Oscar #Damiani dopo l'ultimo anno nella sc… - Angelo26961 : RT @calciomercatoit: ?? #Eder attacca #Suning: 'Spero che all'#Inter non succeda come a noi, che dopo lo scudetto non ci hanno pagato otto m… - Alpha_Drek : RT @NicoSchira: Mercato agenti in fermento: il portiere dell'#Inter Andrei #Radu può tornare con Oscar #Damiani dopo l'ultimo anno nella sc… - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Oaktree non cambia il #calciomercato dell'#Inter: la strategia e i nomi -