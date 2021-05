Calcio: Depay conferma l'addio al Lione 'Voglio un top club' (Di venerdì 21 maggio 2021) L'attaccante olandese non rinnoverà il contratto in scadenza Lione (FRANCIA) - Quella di domenica contro il Nizza sarà la sua ultima partita con la maglia del Lione. I tentativi del presidente Aulas ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 21 maggio 2021) L'attaccante olandese non rinnoverà il contratto in scadenza(FRANCIA) - Quella di domenica contro il Nizza sarà la sua ultima partita con la maglia del. I tentativi del presidente Aulas ...

