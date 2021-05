Ascolti tv 20 maggio digital e pay: Le Ferrari accendono Sky con le prove di Monaco. Rai4 batte Rai2 con l’Eurovision Song Contest (Di venerdì 21 maggio 2021) Ascolti Tv native digitali free, gruppi: altre Rai 6,8% nell’intera giornata e 6,9% in prima serata; altre Mediaset 7,9% e 9,3% Una giornata ed una serata interlocutoria quella di giovedì 20 maggio per la pay tv, prima di un ricco week end sportivo. In tema Formula 1, da Montecarlo, le prove libere del Gp, con le due Ferrari in grande forma, ha hanno avuto 163 mila spettatori complessivi. Infine, da registrare sempre sulla pay, che su Sky Uno Quattro Hotel ha raccolto 226mila spettatori e 0,9%. In prima serata. Su Rai4 la seconda semifinale dell’Eurovision Song Contest 2021 ha avuto 555mila spettatori con il 2,3%. Su Iris Il Buio nell’Anima ha raccolto 490mila spettatori con il 2,1%. Su Tv8 I Delitti del Barlume a 450mila spettatori ... Leggi su tvzoom (Di venerdì 21 maggio 2021)Tv nativei free, gruppi: altre Rai 6,8% nell’intera giornata e 6,9% in prima serata; altre Mediaset 7,9% e 9,3% Una giornata ed una serata interlocutoria quella di giovedì 20per la pay tv, prima di un ricco week end sportivo. In tema Formula 1, da Montecarlo, lelibere del Gp, con le duein grande forma, ha hanno avuto 163 mila spettatori complessivi. Infine, da registrare sempre sulla pay, che su Sky Uno Quattro Hotel ha raccolto 226mila spettatori e 0,9%. In prima serata. Sula seconda semifinale del2021 ha avuto 555mila spettatori con il 2,3%. Su Iris Il Buio nell’Anima ha raccolto 490mila spettatori con il 2,1%. Su Tv8 I Delitti del Barlume a 450mila spettatori ...

