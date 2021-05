Amici 20, la confessione da brividi di Aka7even: fan senza parole (Di venerdì 21 maggio 2021) Al termine dell’esperienza del talent show di Maria De Filippi, il giovane cantante spiega le sensazioni di questa avventura: da non credere. E’ trascorsa quasi una settimana dall’ultima puntata di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di venerdì 21 maggio 2021) Al termine dell’esperienza del talent show di Maria De Filippi, il giovane cantante spiega le sensazioni di questa avventura: da non credere. E’ trascorsa quasi una settimana dall’ultima puntata di… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

PaoloCond : Confessione. C’è stata una squadra di A per la quale un anno ho tifato. Una debolezza, okay, ma inevitabile: ogni v… - petergomezblog : Cari amici, care amiche questa sera, dopo #Crozza, torno sul Nove #laconfessione. Scopriremo il lato oscuro del su… - infoitcultura : Lorella Cuccarini e la lettera a Maria de Filippi, la confessione dopo Amici 20: “Oggi c’è posta per te” - Luca110979 : RT @PaoloCond: Confessione. C’è stata una squadra di A per la quale un anno ho tifato. Una debolezza, okay, ma inevitabile: ogni volta che… - infoitcultura : Amici 20: 'Ha vinto la migliore. Giulia era quella più speciale di tutti' la confessione di Anna Pettinelli dopo la… -