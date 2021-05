Al via il summit mondiale sulla salute Oms | morti covid oltre le cifre ufficiali

Advertising

repubblica : Roma, al via il Global Health Summit presieduto da Mario Draghi e Ursula von der Leyen - pl1952 : Draghi apre il Golbal Health Summit: “Superiamo la pandemia insieme, dobbiamo vaccinare il mondo”… - pl1952 : Draghi apre il Golbal Health Summit: “Superiamo la pandemia insieme, dobbiamo vaccinare il mondo”… - pl1952 : Draghi apre il Golbal Health Summit: “Superiamo la pandemia insieme, dobbiamo vaccinare il mondo”… - salvatoreluciat : Roma, al via il Global Health Summit presieduto da Mario Draghi e Ursula von der Leyen -

Ultime Notizie dalla rete : via summit

Il Sole 24 ORE

Il premier Draghi apre il vertice da padrone di casa e da presidente del G20 con poche e semplici parole: 'Dobbiamo vaccinare il mondo e farlo ...Riaperture, dalle palestre alle sale giochi: il calendario delle ripartenze Il 22 maggiolibera ... Lo ha detto il premier Mario Draghi questa mattina aprendo il Global Healtha Roma. ...L'articolo apparso sul primo numero di "Healthcare Policy" di Emanuela Del Re, presidente del Comitato permanente sull’attuazione dell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile ...La pandemia rappresenta "uno shock di proporzioni storiche per la nostra economia in Europa". Lo ha detto il commissario europeo ...