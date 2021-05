Aka7even e Martina Miliddi non si seguono più su Instagram | Anna Pettinelli dice la sua

(Di venerdì 21 maggio 2021)sembravano essere rimasti in buoni rapporti dopo la fine della loro storia d’amore nata ad Amici, ma chiusa la scuola i due hanno smesso di seguirsi su. Qualcosa fra loro si è rotto, ma cosa? RAGA LUCA HA UNFULLOWATOAIUTOOO#lucamarzanoislovedparty — ciuccio va bene, presuntuoso no!-247 (@tiziaacasoo) May 19, 2021 Alcuni fan avrebbero attribuito questa decisione di unfollowarsi a vicenda dopo aver letto una recente intervista di Raffaele Renda, in cui conferma apertamente di star frequentando la ballerina e che quel che sarà sarà. “La frequentazione conprocede. All’interno della scuola ho preferito non buttarmi a capofitto perché lei doveva essere concentrata sulla danza e io sulla musica. C’è stata l’opportunità fuori di ...

Per questo motivo ha deciso di chiudere la sua storia mentre era ancora nella casa ...I ragazzi appena citati, però, non sono gli unici che stanno animando i siti di Gossip dopo la fine del talent - show: anche gli ex sono quotidianamente al centro dell'attenzione ...L'indizio social spiazza tutti i fans della coppia nata ad "Amici" formata da Aka7even e Martina Miliddi. Ecco cosa è successo ...Ma a quell'età quante volte ci siamo innamorati di uno per poi innamorarci di un altro?". Ak7even, il suo allievo arrivato fino alla finale, Martina e Raffaele sono stati protagonisti di una storia