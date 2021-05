Viva l’inflazione! Fitoussi e lo spauracchio dei prezzi E su Draghi-Letta…

Leggi su formiche

(Di giovedì 20 maggio 2021) Marioha ragione, eccome se ne ha. Questo non è il momento di mettere le mani nelle tasche degli italiani, ma semmai di infilarci un po’ di soldi. Un ragionamento che secondo Jean-Paul, economista e docente presso la Luiss e l’Institut d’Etudes Politiques de Paris, va allargato all’Europa. Il riferimento, chiaro, è a quella riforma fiscale ascrivibile al commissario Ue, Paolo Gentiloni, che mira a un riassetto fiscale in chiave equità e giustizia sociale. E dunque ponendo fine alla pacchia delle multinazionali che non pagano i tributi nei Paesi dove generano profitti. Professore, il premier Marioha detto che in un’economia in recessione, quale quella italiana, non si possono mettere nuove tasse, ma semmai dare soldi ai cittadini. Impressioni? Ha assolutamente ragione, condivido in pieno. Questo non è il tempo ...