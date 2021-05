Una storica sentenza della Cassazione assesta un colpo durissimo all’alienazione parentale (Di giovedì 20 maggio 2021) È una sentenza storica quella pronunciata ieri dalla prima sezione civile della Corte di Cassazione presieduta dal giudice Francesco Antonio Genovese (relatore giudice Rosario Caiazzo) che ha assestato un duro colpo al costrutto della alienazione parentale, mai riconosciuto scientificamente e validato solo dalla psicologia giuridica. La teoria della alienazione parentale era stata già sconfessata da due precedenti pronunciamenti della Suprema Corte, nel 2013 e nel 2019, ma la 1321/21 del 19 maggio scorso va ben oltre. La sentenza afferma che anche in presenza di condotte materne discutibili si debbano prendere in considerazione interventi alternativi all’allontanamento dei minori, come ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) È unaquella pronunciata ieri dalla prima sezione civileCorte dipresieduta dal giudice Francesco Antonio Genovese (relatore giudice Rosario Caiazzo) che hato un duroal costruttoalienazione, mai riconosciuto scientificamente e validato solo dalla psicologia giuridica. La teoriaalienazioneera stata già sconfessata da due precedenti pronunciamentiSuprema Corte, nel 2013 e nel 2019, ma la 1321/21 del 19 maggio scorso va ben oltre. Laafferma che anche in presenza di condotte materne discutibili si debbano prendere in considerazione interventi alternativi all’allontanamento dei minori, come ...

Advertising

chetempochefa : 'Invece no, non c’è più tempo per spiegare Per chiedere se ti avevo dato amore Io sono qui e avrei da dire ancora,… - albertolosacco : Per la prima volta viene approvato un nuovo sistema di welfare per il settore dello spettacolo. Un impegno storico… - giuspalt : RT @infoitinterno: 'Tutela ambientale e degli animali, una modifica storica della Costituzione' - FondaliMarini_ : RT @alexa1163: Amica storica, bocconiana, CEO in prestigiosa azienda, amorosa donna, mi ha mandato un video in cui ci sarebbe la prova che… - aeroporto_cafe : @fmabboud @andRanaldi Ci ho vissuto ma felice che qualcuno abbia studiato, quindi mi dai una speigazione storica a… -

Ultime Notizie dalla rete : Una storica Animali in Costituzione: ok Senato/ Anche difesa ambiente tra principi fondamentali ... 20enne denunciato/ Choc e panico per prof e studenti L'onorevole, storica attivista per i diritti ...tre legislature che mi batto per ottenere questo risultato e quindi guardo con soddisfazione e una ...

Dl Sostegni, arriva il nuovo welfare per i lavoratori dello spettacolo Tra le misure presenti nel Dl Sostegni approvato dal governo c'è anche una misura che di fatto rivoluziona il welfare per i lavoratori dello spettacolo. 'Oggi è una giornata storica - dice Dario Franceschini - . Con il ministro del Lavoro Orlando un pacchetto di misure per assicurare tutele assistenziali e previdenziali ai lavoratori dello spettacolo e ...

Una storica sentenza della Cassazione assesta un colpo durissimo all’alienazione parentale Il Fatto Quotidiano Lecce, in calo la differenziata Ora si teme una nuova stangata I consiglieri comunali Guido e Pasquino hanno presentato una interpellanzaNel 2020 la percentuale di raccolta differenziata nel Comune è scesa al 61% ...

Musso strizza l'occhio all'Inter: 'Miglior club d'Italia, una storia incredibile. Su un mio trasferimento...' Juan Musso, portiere dell'Udinese, obiettivo di mercato dell'Inter e della Roma, si racconta a Goal.com, partendo dal suo amore per il... basket: "?I ...

... 20enne denunciato/ Choc e panico per prof e studenti L'onorevole,attivista per i diritti ...tre legislature che mi batto per ottenere questo risultato e quindi guardo con soddisfazione e...Tra le misure presenti nel Dl Sostegni approvato dal governo c'è anchemisura che di fatto rivoluziona il welfare per i lavoratori dello spettacolo. 'Oggi ègiornata- dice Dario Franceschini - . Con il ministro del Lavoro Orlando un pacchetto di misure per assicurare tutele assistenziali e previdenziali ai lavoratori dello spettacolo e ...I consiglieri comunali Guido e Pasquino hanno presentato una interpellanzaNel 2020 la percentuale di raccolta differenziata nel Comune è scesa al 61% ...Juan Musso, portiere dell'Udinese, obiettivo di mercato dell'Inter e della Roma, si racconta a Goal.com, partendo dal suo amore per il... basket: "?I ...