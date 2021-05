Un film commovente che soprende per delicatezza e linguaggio. Oscar meritatissimo. (Di giovedì 20 maggio 2021) Si torna al cinema e tra i titoli in arrivo nelle sale c’è The Father – Nulla è come sembra, lungometraggio che segna l’esordio dietro la macchina da presa del drammaturgo francese Florian Zeller. Sua è l’opera teatrale da cui è tratto il film, intitolata Il padre (titolo originale Le père) e riadattata per il grande schermo dallo stesso Zeller e da Christopher Hampton (sceneggiatura con cui si sono aggiudicati un Oscar il mese scorso). X Protagonisti di questo dramma familiare disorientante sono Olivia Colman e Anthony Hopkins, che con questo ruolo si è portato a casa il secondo Oscar della sua carriera. Al cast si aggiungono poi Rufus Sewell, Mark Gatiss, Imogen Poots e Olivia Williams. The Father – Nulla è come sembra sarà al cinema a partire dal 20 maggio in lingua originale e dal 27 maggio nella versione ... Leggi su iodonna (Di giovedì 20 maggio 2021) Si torna al cinema e tra i titoli in arrivo nelle sale c’è The Father – Nulla è come sembra, lungometraggio che segna l’esordio dietro la macchina da presa del drammaturgo francese Florian Zeller. Sua è l’opera teatrale da cui è tratto il, intitolata Il padre (titolo originale Le père) e riadattata per il grande schermo dallo stesso Zeller e da Christopher Hampton (sceneggiatura con cui si sono aggiudicati unil mese scorso). X Protagonisti di questo dramma familiare disorientante sono Olivia Colman e Anthony Hopkins, che con questo ruolo si è portato a casa il secondodella sua carriera. Al cast si aggiungono poi Rufus Sewell, Mark Gatiss, Imogen Poots e Olivia Williams. The Father – Nulla è come sembra sarà al cinema a partire dal 20 maggio in lingua originale e dal 27 maggio nella versione ...

