Tutto da rifare alla Procura di Roma. Viola pressa il Csm per conquistare la Capitale. Ma l’organo di autogoverno delle toghe prende tempo (Di giovedì 20 maggio 2021) Sembrava che con la nomina a Procuratore di Roma di Michele Prestipino, il Csm avesse voltato pagina dopo lo scandalo dell’ex pm Luca Palamara e i conseguenti veleni tra toghe. Peccato che proprio quella nomina, finita al centro di due ricorsi da parte dei suoi sfidanti, è stata annullata dal Tar del Lazio e dal Consiglio di Stato che hanno riaperto la corsa all’eredità di Giuseppe Pignatone. Una partita in cui vuole tornare protagonista il Procuratore generale di Firenze, Marcello Viola (nella foto), che ieri ha invitato ufficialmente, attraverso i suoi avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, il Consiglio superiore della magistratura a riattivare, in esecuzione alle pronunce del giudice amministrativo, “il procedimento volto alla nomina del Procuratore della ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 20 maggio 2021) Sembrava che con la nomina atore didi Michele Prestipino, il Csm avesse voltato pagina dopo lo scandalo dell’ex pm Luca Palamara e i conseguenti veleni tra. Peccato che proprio quella nomina, finita al centro di due ricorsi da parte dei suoi sfidanti, è stata annullata dal Tar del Lazio e dal Consiglio di Stato che hanno riaperto la corsa all’eredità di Giuseppe Pignatone. Una partita in cui vuole tornare protagonista iltore generale di Firenze, Marcello(nella foto), che ieri ha invitato ufficialmente, attraverso i suoi avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, il Consiglio superiore della magistratura a riattivare, in esecuzione alle pronunce del giudice amministrativo, “il procedimento voltonomina deltore della ...

