Spaccia anfetamine e shaboo da camera in affitto | arrestato 32enne

(Di giovedì 20 maggio 2021) Roma – Un servizio di osservazione e controllo è stato approntato dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Borgo, diretto da Liliana Galiani, in via Gaspare Gozzi per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l’espletamento dell’operazione, notando il continuo andirivieni di persone, tra le quali diversi stranieri, gli agenti, sono intervenuti riuscendo, tramite uno stratagemma, ad accedere nell’appartamento. Una volta all’interno, inizialmente, il soggetto attenzionato dagli investigatori risultava assente dall’appartamento. La prima perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento, in diversi nascondigli della, di 12 dosi di ‘’ per un peso di 40,50 grammi, 37 pasticche di‘yaba’, materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione. Successivamente, al sopraggiungere ...

Roma, spaccia shaboo e anfetamine nella stanza presa in fitto: arrestato

