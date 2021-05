Serie C, sorteggio playoff della fase nazionale: orario, data e regolamento (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo le gare dell’ultimo turno eliminatorio svolto nel pomeriggio di ieri, la Serie C attende i sorteggi dei playoff della fase nazionale. Le squadre superstiti, aggiunte alla teste di Serie ed alla miglior quarta, si daranno battaglia per raggiungere Como, Perugia e Ternana in Serie B. In palio, nella finalissima, l’ultimo slot disponibile per la promozione in cadetteria. Ci siamo. Il torneo del campionato di terza Serie di calcio italiano entra nel vivo con il lotto di squadre che punterà, con assoluta forza e decisione, verso la finalissima. La prima, importante, particolarità di questa fase nazionale è che non verranno più accoppiate le avversarie in base ai gironi di appartenenza: sarà un tutti contro tutti con ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo le gare dell’ultimo turno eliminatorio svolto nel pomeriggio di ieri, laC attende i sorteggi dei. Le squadre superstiti, aggiunte alla teste died alla miglior quarta, si daranno battaglia per raggiungere Como, Perugia e Ternana inB. In palio, nella finalissima, l’ultimo slot disponibile per la promozione in cadetteria. Ci siamo. Il torneo del campionato di terzadi calcio italiano entra nel vivo con il lotto di squadre che punterà, con assoluta forza e decisione, verso la finalissima. La prima, importante, particolarità di questaè che non verranno più accoppiate le avversarie in base ai gironi di appartenenza: sarà un tutti contro tutti con ...

