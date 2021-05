Salvini: “Ddl Zan e ius soli dividono, non si fa servizio a Paese” (Di giovedì 20 maggio 2021) “Se qualcuno evita di portare in Parlamento temi divisivi fa un buon servizio a Draghi, a Mattarella e al Paese. Se parli di ddl Zan, di Ius soli e di temi che evidentemente dividono non fai un buon servizio agli italiani”. Matteo Salvini, leader della Lega, si è espresso così a ‘Agorà, su Raitre, sulle due leggi che il centrosinistra vorrebbe far approvare in Parlamento e che stanno generando polemiche e divisioni all’interno della coalizione di governo. Sul tema del riconoscimento di alcuni diritti e di tutele contro le discriminazioni, Salvini ha poi aggiunto: “Io voterei domani mattina, noi come centrodestra abbiamo presentato al Senato un testo contro chi aggredisce, insulta o discrimina senza però tirare in mezzo i bambini o inventarsi nuovi reati che ... Leggi su italiasera (Di giovedì 20 maggio 2021) “Se qualcuno evita di portare in Parlamento temi divisivi fa un buona Draghi, a Mattarella e al. Se parli di ddl Zan, di Iuse di temi che evidentementenon fai un buonagli italiani”. Matteo, leader della Lega, si è espresso così a ‘Agorà, su Raitre, sulle due leggi che il centrosinistra vorrebbe far approvare in Parlamento e che stanno generando polemiche e divisioni all’interno della coalizione di governo. Sul tema del riconoscimento di alcuni diritti e di tutele contro le discriminazioni,ha poi aggiunto: “Io voterei domani mattina, noi come centrodestra abbiamo presentato al Senato un testo contro chi aggredisce, insulta o discrimina senza però tirare in mezzo i bambini o inventarsi nuovi reati che ...

Advertising

LegaSalvini : Antonio #Socci: “Le manifestazioni di sinistra non vengono disturbate però nell'unica contro il Ddl Zan sono arriva… - NicolaPorro : L'intervento di @Capezzone a Quarta Repubblica: 'Parlate solo di Salvini e Meloni, poi Di Maio incontra il ministro… - ilpost : Il centrodestra ha fatto un nuovo tentativo di ostruzionismo sul #ddlZan: ha presentato un ddl parallelo, il Ronzul… - raffaellamucci1 : RT @IsabellaRauti: @GiorgiaMeloni Il #DDLZan rischia di spazzare via secoli di conquiste femminili. La teoria #gender portata all’estremo… - PrincipiFranco : RT @LegaSalvini: Antonio #Socci: “Le manifestazioni di sinistra non vengono disturbate però nell'unica contro il Ddl Zan sono arrivati con… -