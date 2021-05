River Plate | 20 casi Covid ma vince col centrocampisa Enzo Perez in porta

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ilnon si abbatte dopo i 20che hanno falcidiato la squadra: contra i pali2-1 contro il Santa Fè Grande lezione delche non si fa fermare dal Coronavirus e scende comunque in campo in Copa Libertadores contro il Santa Fè nel girone di qualificazione. Nessun portiere a disposizione di Gallardo che deve schierare tra i pali il centrocampista ex Benfica. Con 11 calciatori contati, ilbatte il Santa Fè per 2-1 ed ora è in testa al gruppo D di qualificazione con un punto di vantaggio sul Fluminense. Para siempre.#JuntosSomosMásGrandes pic.twitter.com/Gmqx69bbkn —...

Un'impresa che restera' nella storia del club e non e' facile se quel club si chiama. Quanto accaduto nella notte italiana, in un match valido per la quinta giornata della fase a gironi della Coppa Libertadores (la Champions League sudamericana), e' davvero incredibile. La ...BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Una vera e propria impresa, un miracolo sportivo quello firmato daldi Gallardo. Gli argentini, decimati dal Covid, con nessun portiere a disposizione e con solo 11 giocatori in lista, hanno battuto per 2 - 1 l'Independiente Santa Fe. Tra i pali è stato ...Una vera e propria impresa, destinata ad entrare nella storia del calcio. Il River Plate ha vinto in Coppa Libertadores in condizioni quasi drammatiche. La squadra argentina è stata decimata da un foc ...Il River Plate è sceso in campo in Copa Libertadores senza portieri e senza panchinari, solo 11 giocatori e un centrocampista messo in porta. La squadra argentina infatti è decimata a causa del Covid ...