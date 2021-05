Moto Guzzi ai Corazzieri, Mattarella: i Capi di Stato le ammirano (Di giovedì 20 maggio 2021) In occasione del 100esimo anniversario della Moto Guzzi, sono state presentate al presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Palazzo del Quirinale due nuove "Moto Guzzi V85TT", destinate al ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 20 maggio 2021) In occasione del 100esimo anniversario della, sono state presentate al presidente della Repubblica Sergioal Palazzo del Quirinale due nuove "V85TT", destinate al ...

Advertising

ItalianAirForce : Cento anni della Fondazione della Moto Guzzi: a #Genova il sorvolo delle @FrecceTricolori in occasione dello scopri… - zazoomblog : Quirinale: Moto Guzzi compie 100 anni presentati a Mattarella nuovi mezzi Corazzieri - #Quirinale: #Guzzi #compie… - TV7Benevento : Quirinale: Mattarella, 'da Capi Stato stranieri apprezzamento per Moto Guzzi'... - TV7Benevento : Quirinale: Moto Guzzi compie 100 anni, presentati a Mattarella nuovi mezzi Corazzieri... - Moto_it : Ci sono tre Ducati, una Aprilia e una Guzzi nella classifica delle 50 moto più vendute in Germania -