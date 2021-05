Monete, i 10 centesimi che valgono di più (Di giovedì 20 maggio 2021) Alcune Monete da dieci centesimi nascondono un tesoretto da tenere in considerazione. Alcune versioni del 2002 hanno difetti di fabbricazione che, unite allo stato di conservazioni possono arrivare anche a 500 euro. 10 cents (Adobe Stock)I 10 centesimi di euro sono uno degli 8 tagli delle Monete in euro. E’ di colore oro, realizzata nella lega come oro nordico, al pari dei venti e cinquanta centesimi. Diametro di 19,75 millimetri, è spessa 1,93 mm e pesa 4,10 grammi. Il bordo è smerlato. Monete da dieci centesimi, attenzione all’anno. E anche alla nazione Monete da 10 cents (Adobe Stock)Tutte le Monete presentano una faccia comune detta rovescio e una specifica per ogni nazione chiamata dritto. Sul rovescio, ... Leggi su computermagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Alcuneda diecinascondono un tesoretto da tenere in considerazione. Alcune versioni del 2002 hanno difetti di fabbricazione che, unite allo stato di conservazioni possono arrivare anche a 500 euro. 10 cents (Adobe Stock)I 10di euro sono uno degli 8 tagli dellein euro. E’ di colore oro, realizzata nella lega come oro nordico, al pari dei venti e cinquanta. Diametro di 19,75 millimetri, è spessa 1,93 mm e pesa 4,10 grammi. Il bordo è smerlato.da dieci, attenzione all’anno. E anche alla nazioneda 10 cents (Adobe Stock)Tutte lepresentano una faccia comune detta rovescio e una specifica per ogni nazione chiamata dritto. Sul rovescio, ...

