Migranti, Draghi: "Criterio di ricollocazione messo a dormire in Unione europea, serve cambio di passo" (Di giovedì 20 maggio 2021) "Il meccanismo di ricollocazione dei Migranti nelle discussioni europee è stato da un po' di tempo messo a dormire, lo riproporrò lunedì e lo avremo all'ordine del giorno di un altro Consiglio europeo ma occorre assolutamente un accordo". Sono le parole del presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa, sul tema dei flussi migratori. "Sono tre i pilastri: il primo è questo, il secondo è economico, il terzo è la collaborazione bilaterale e multilaterale con i Paesi di partenza senza dimenticare il ruolo delle Nazioni Unite".

