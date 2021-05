Lodi | muore 3 ore dopo la seconda dose di Pfizer | non aveva patologie Per i medici è stato un infarto

(Di giovedì 20 maggio 2021) Auna donna è mortaappena tre ore dalla somministrazione del vaccino anti Covid BioNTech-. Per isi tratterebbe di. Ancora polemiche e timori ruotano attorno ai vaccini anti Covid. La scorsa settimana, in Australia, si sono registrati nuovi casi di trombosi a seguito dell’inoculazione del vaccino anglo svedese di AstraZeneca. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

GiorgettiDavide : RT @ImolaOggi: ??Lodi: donna muore 3 ore dopo il vaccino, disposta l'autopsia - GiovanniPortel8 : RT @ImolaOggi: ??Lodi: donna muore 3 ore dopo il vaccino, disposta l'autopsia - ZiaCandida : RT @ImolaOggi: ??Lodi: donna muore 3 ore dopo il vaccino, disposta l'autopsia - Sgiardule : RT @ImolaOggi: ??Lodi: donna muore 3 ore dopo il vaccino, disposta l'autopsia - MazziottaFabio : LODI, 20 MAG - Una donna di 74 anni, Maria Maddalena Pecchi, è morta martedì tre ore dopo aver ricevuto la seconda… -

Ultime Notizie dalla rete : Lodi muore

La Asst diha chiesto l'autopsia che sarà effettuata all'Istituto di Medicina legale di Pavia. .Ma il malore - alle 13.30 di martedì pomeriggio - proprio nel giorno della vaccinazione hanno convinto il medico legale e l'Asst dia disporre l'autopsia per capire se vi sia una correlazione ...Una donna di 74enne, Maria Maddalena Pecchi, è deceduta martedì tre ore dall’aver ricevuto la seconda dose di Pfizer nell’hub di Sant’Angelo Lodigiano. Le cause non sono ancora state accertate. Il med ...– Una donna di 74 anni, Maria Maddalena Pecchi, è morta martedì tre ore dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino Pfizer contro il Covid nell’hub di Sant’Angelo Lodigiano. La Asst di Lodi ha chie ...