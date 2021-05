“La dote ai diciottenni”: ecco la proposta di Letta per aiutare i giovani tassando i più ricchi (Di giovedì 20 maggio 2021) Una proposta che piace a molti. Ma solo a sinistra. Enrico Letta l’ha lanciata parlando con Massimo Gramellini, intervistato per Sette, il periodico del Corriere della Sera. Si tratta di un sostegno ai diciottenni, anche e soprattutto per i loro studi e per costruirsi un futuro, chiedendo all’1% più ricco del paese di contribuire con la tassa di successione. ecco la domanda e la risposta: Nel libro elogia Jacques Delors, che cedette alla Thatcher su una questione a cui lei teneva particolarmente, pur di ottenere in cambio l’Erasmus. Lei su che cosa cederebbe a Salvini, e in cambio di che cosa? Per la dote ai diciottenni sarei disposto a venire a patti anche sulla legge elettorale. Il mio sogno è trattenere i ragazzi italiani in Italia, senza però farli restare in casa con mamma e papà ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 20 maggio 2021) Unache piace a molti. Ma solo a sinistra. Enricol’ha lanciata parlando con Massimo Gramellini, intervistato per Sette, il periodico del Corriere della Sera. Si tratta di un sostegno ai, anche e soprattutto per i loro studi e per costruirsi un futuro, chiedendo all’1% più ricco del paese di contribuire con la tassa di successione.la domanda e la risposta: Nel libro elogia Jacques Delors, che cedette alla Thatcher su una questione a cui lei teneva particolarmente, pur di ottenere in cambio l’Erasmus. Lei su che cosa cederebbe a Salvini, e in cambio di che cosa? Per laaisarei disposto a venire a patti anche sulla legge elettorale. Il mio sogno è trattenere i ragazzi italiani in Italia, senza però farli restare in casa con mamma e papà ...

