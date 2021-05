Advertising

Narr_Azioni : RT @ilpost: La Cassazione contro la cosiddetta sindrome da alienazione parentale - ilpost : La Cassazione contro la cosiddetta sindrome da alienazione parentale - PaeseRoma : Minori, Valente (Pd): “Cassazione colpisce Pas e pregiudizi contro le donne” - Albe_1964 : @marcofontebasso @dorinileonardo La ragione dell'archiviazione (chiesta al GIP dal PM) sta nelle argomentazioni già… - Albe_1964 : @mondolugosi @eligio68 @lucianocapone Nello stesso senso del GIP in verità aveva già ampiamente argomentato e motiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassazione contro

... nelle vesti di ex amministratore unico della Porto Spa ,l'atto di decadenza della ... La sentenza del Tar Liguria arriva a poche ore dalla decisione delladi confermare il ...Così ha stabilito la[1] . Il caso di cui si è occupata la Suprema Corte serve come ... Durante il gioco, la piccola è caduta sbattendo con il braccioun tubo privo di protezione ...La decisione assunta dal tribunale amministrativo regionale porta alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese.La ragazza tedesca ha esultato ieri sera su Twitter dopo la pronuncia circa l'archiviazione della sua posizione decretata dal Gip di Agrigento. Ma anche nella stessa procura siciliana non mancano le p ...