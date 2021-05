Jo Boaler | «Tutti a qualunque età possono imparare qualsiasi cosa»

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 20 maggio 2021) Secondo Jo Boaler*, professoressa di scienze dell’educazione a Stanford, il nostro cervello non è affatto immutabile ed è in grado di cambiare, crescere, adattarsi e creare nuove connessioni. E «tutti a qualunque età possono imparare qualsiasi cosa». In Intelligenza senza limiti, da oggi in libreria (per HarperCollins ) e di cui pubblichiamo un estratto in esclusiva, Boaler sfata i miti che ci hanno accompagnato fin dall’infanzia (come, per esempio, che non abbiamo una mente matematica, o che non siamo creativi), e propone sei chiavi per sbloccare la nostra capacità di apprendere, con suggerimenti pratici da utilizzare nella vita quotidiana. Parlando con studenti di ogni età mi sono sentita dire più volte che il cervello dev’essere per forza immutabile, perché alcune persone sembrano capire i concetti più velocemente e parrebbero essere portate per natura in certe materie. Chi ragiona così non si rende conto che il cervello si modifica e si sviluppa ogni giorno. Ogni singolo istante è un’opportunità di crescita per questo organo. Semplicemente, alcuni di noi hanno sviluppato percorsi più solidi e in tempi diversi. È cruciale far capire agli studenti che anche loro possono sviluppare quei percorsi in qualsiasi momento; che possono arrivare al livello degli altri se affrontano l’apprendimento nel modo corretto.