Italia | esplosione e crollo di una palazzina Persone sotto le macerie | è corsa contro il tempo

Greve in Chianti, incendio causa esplosione e crollo di una casa di due piani: due dispersi Un edificio di due piani è crollato al suolo dopo una fortissima esplosione causata da un incendio divampato in località Borgo di Dudda, a Greve in Chianti. I vigili del fuoco di Firenze sono attualmente all'opera per domare le fiamme. Si cercano due dispersi, probabilmente ancora sepolti sotto le macerie. Un incendio divampato in località Borgo di Dudda, nel comune di Greve in Chianti (Firenze), ha provocato un'esplosione all'interno di un'abitazione. La deflagrazione ha causato il crollo di un edificio di almeno 2 piani. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze che stanno lavorando per spegnere le fiamme.

Meteo CRONACA: STROMBOLI, forte ERUZIONE in atto, intense ESPLOSIONI e BOATI. La SITUAZIONE nel VIDEO in DIRETTA iLMeteo.it Esplosione e incendio in casa, si cercano 2 persone (ANSA) - FIRENZE, 20 MAG - Esplosione e incendio in un'abitazione a Borgo di Dudda, frazione del comune di Greve in Chianti (Firenze), che è crollata: tra le macerie i vigili del fuoco, intervenuti in ...

Esplosione nel Chianti, crolla una casa: due persone disperse Un incendio ha provocato un’esplosione all’interno di un’abitazione che ha causato il crollo dell’edificio di due piani. E’ successo questa mattina nella località Borgo di Dudda nel comune di Greve in ...

