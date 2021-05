Incidenza a 87, la Toscana resta in zona gialla (Di giovedì 20 maggio 2021) Con il nuovo decreto anti - Covid n.65 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 Maggio sono stati rivisti i criteri per la classificazione a colori delle regioni sulla base dell'evoluzione dell'... Leggi su toscanamedianews (Di giovedì 20 maggio 2021) Con il nuovo decreto anti - Covid n.65 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 Maggio sono stati rivisti i criteri per la classificazione a colori delle regioni sulla base dell'evoluzione dell'...

Ultime Notizie dalla rete : Incidenza Toscana Incidenza a 87, la Toscana resta in zona gialla FIRENZE - La Toscana resta in zona di rischio Covid gialla anche la prossima settimana, quindi almeno fino a ...compresa fra il 14 e il 20 Maggio i nuovi positivi sono stati 2.560 e l'incidenza ...

Incidenza a 87, la Toscana resta in zona gialla Toscana Media News Toscana in zona bianca, quando? Ipotesi fine giugno. Resta il coprifuoco Quando la Toscana diventa zona bianca: le regole per il passaggio di colore a giugno e le norme su coprifuoco, aperture e mascherina ...

Coronavirus, ultimi dati. In Toscana altri 559 casi e 15 decessi In Toscana sono 559 i nuovi casi positivi al Covid (542 confermati con tampone molecolare e 17 da test rapido antigenico), che portano il totale a 238.342 dall'inizio dell'emergenza coronavirus. I nuo ...

