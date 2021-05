In aggiornamento Huawei P40 Lite a maggio | ma niente EMUI 11

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 20 maggio 2021) Non poteva mancare un nuovo intervento per quanto concerne lo sviluppo software diP40, considerando il fatto che da alcune ore a questa parte risulta in distribuzione un ulterioreper il device. Dopo la patch distribuita a marzo, di cui vi abbiamo parlato tramite un articolo pubblicato a suo tempo, occorre fare uno step in più, in modo da comprendere cosa sia lecito aspettarsi con il pacchetto software venuto a galla oggi 20. Soprattutto per tutti coloro che sono in attesa di11. Cosa sappiamo sull’P40in arrivo aCome stanno le cose in questo periodo? Gli utenti che hanno deciso di puntare su unP40hanno ...