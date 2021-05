Green Pass, nell’Ue c’è l’accordo: entrerà in vigore dal 1° luglio. Ecco cosa prevede (Di giovedì 20 maggio 2021) Accordo trovato, nell’Ue, sul Green Pass, che però avrà un altro nome. Si chiamerà Eu Digital Covid Certificate, in italiano Certificato Covid Ue digitale, e servirà a provare l’avvenuta vaccinazione o la negatività a un test. Per quanto riguarda la guarigione dal Covid, invece, secondo quanto riferito da fonti parlamentari, si dovrà attendere ancora: l’utilizzo dei test sierologici come prova sarà reso possibile solo più tardi, con un atto delegato, sulla base di «evidenze». Il Green Pass Ue in vigore dal 1° luglio Il regolamento entrerà in vigore dal primo luglio 2021 e resterà valido per un anno. Le stesse fonti parlamentari hanno comunque specificato che il certificato, per quanto miri a facilitare la libertà di ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 20 maggio 2021) Accordo trovato,, sul, che però avrà un altro nome. Si chiamerà Eu Digital Covid Certificate, in italiano Certificato Covid Ue digitale, e servirà a provare l’avvenuta vaccinazione o la negatività a un test. Per quanto riguarda la guarigione dal Covid, invece, secondo quanto riferito da fonti parlamentari, si dovrà attendere ancora: l’utilizzo dei test sierologici come prova sarà reso possibile solo più tardi, con un atto delegato, sulla base di «evidenze». IlUe indal 1°Il regolamentoindal primo2021 e resterà valido per un anno. Le stesse fonti parlamentari hanno comunque specificato che il certificato, per quanto miri a facilitare la libertà di ...

