Google, ecco perché lo Store di New York sarà un evento senza precedenti (Di giovedì 20 maggio 2021) Annunciata per questa estate l'inaugurazione del primo Google Store, e qualcosa lascia intendere che non sarà l'ultimo. Gli uffici di Google a New York (by Adobestock)Google ha annunciato la prossima apertura di uno Store a New York. La notizia sta rapidamente facendo il giro del mondo ma giunge inaspettata solo ad alcuni. Del resto era inevitabile se si pensa quanto nel corso degli anni il colosso di Mountain View abbia deciso di investire nell'hardware producendo le fortunate gamme Pixel, Nest Audio e tanto altro. Sinora però per le vendite aveva sfruttato solo canali online ed alcuni punti vendita di durata effimera, per questo l'apertura dello Store di New York si configura letteralmente come un ...

