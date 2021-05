Gilles Rocca, dalla lite al chiarimento con Tommaso Zorzi: “Mi ha fatto piacere chiarirmi con lui” (FOTO) (Di giovedì 20 maggio 2021) Gilles Rocca chiarisce con Tommaso Zorzi Gilles Rocca fino a quando era un naufrago de L’Isola dei Famosi 15 non si è mai risparmiato nel lanciare delle frecciatine velenose nei confronti di Tommaso Zorzi. Ad esempio, l’ultima puntata come concorrente in Honduras, l’attore e regista romano ha accusato il rampollo meneghino di esser famoso solo L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 20 maggio 2021)chiarisce confino a quando era un naufrago de L’Isola dei Famosi 15 non si è mai risparmiato nel lanciare delle frecciatine velenose nei confronti di. Ad esempio, l’ultima puntata come concorrente in Honduras, l’attore e regista romano ha accusato il rampollo meneghino di esser famoso solo L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

nico_lai93 : RT @MediasetPlay: Dal ritorno in studio di Gilles Rocca alle imitazioni di Valentina Persia: ecco una selezione dei momenti più belli della… - tragicamenteio : @alienwho8 @Chiara95603881 si sono d’accordo ma per me la differenza sta nel fatto che gilles rocca era un concorre… - Alessan07633755 : Parlavate di gilles rocca ma Rosaria sputa veleno 1000 volte peggio #isola - ratpackthebest : RT @GF_diretta: Gilles Rocca torna in studio all'#IsoladeiFamosi #isola: 'Accanimento mediatico contro di me' - GF_diretta : Gilles Rocca torna in studio all'#IsoladeiFamosi #isola: 'Accanimento mediatico contro di me' -