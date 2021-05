Funko Pop, nuove uscite dedicate ai personaggi di One Piece (Di giovedì 20 maggio 2021) Nelle ultime ore Funko ha ufficialmente presentato le nuove uscite della serie Pop! dedicate ai The Wiggles e One Piece. Novità della serie di One Piece Ufficiale l’uscita di nuove statuette ispirate alle avventure della ciurma di pirati di One Piece. I personaggi rappresentati saranno: Rufy in kimono, in versione tradizionale e alternativa con vestito lucido; Crocodile in azione; Rufy in modalità Gear Fourth; Sabo in azione; Brook dell’arco di Wano. Funko Pop e la “dedica” ai The Wiggles Non solo One Piece. Presentata anche la statuetta raffigurante Emma Watkins, cantante australiana del gruppo The Wiggles. A pubblicizzare questa nuova uscita propria Emma che ha posato con in mano il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Nelle ultime oreha ufficialmente presentato ledella serie Pop!ai The Wiggles e One. Novità della serie di OneUfficiale l’uscita distatuette ispirate alle avventure della ciurma di pirati di One. Irappresentati saranno: Rufy in kimono, in versione tradizionale e alternativa con vestito lucido; Crocodile in azione; Rufy in modalità Gear Fourth; Sabo in azione; Brook dell’arco di Wano.Pop e la “dedica” ai The Wiggles Non solo One. Presentata anche la statuetta raffigurante Emma Watkins, cantante australiana del gruppo The Wiggles. A pubblicizzare questa nuova uscita propria Emma che ha posato con in mano il ...

