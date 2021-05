Firenze, commessa regala due gamberi e viene licenziata: reintegrata (Di giovedì 20 maggio 2021) Firenze, commessa regala due gamberi e alla vigilia di Natale viene licenziata: per il giudice c’è la riassunzione e gli arretrati Foto FacebookDopo due anni una lavoratrice commessa della Coop Firenze è riuscita a vincere la sua battaglia legale e ora le spettano dodici mensilità. La donna era stata licenziata nel dicembre 2019, nel giorno della vigilia di Natale, per aver “regalato” due gamberi a una cliente: valore totale 21 centesimi. Il mancato pagamento era stato giustificato come “test allergico” ma è nulla era servito il motivo e la commessa fu messa alla porta. Secondo la notizia diffusa dal sindacato Usb di Firenze, la Unicoop oltre a dover reintegrare la ... Leggi su ck12 (Di giovedì 20 maggio 2021)duee alla vigilia di Natale: per il giudice c’è la riassunzione e gli arretrati Foto FacebookDopo due anni una lavoratricedella Coopè riuscita a vincere la sua battaglia legale e ora le spettano dodici mensilità. La donna era statanel dicembre 2019, nel giorno della vigilia di Natale, per aver “to” duea una cliente: valore totale 21 centesimi. Il mancato pagamento era stato giustificato come “test allergico” ma è nulla era servito il motivo e lafu messa alla porta. Secondo la notizia diffusa dal sindacato Usb di, la Unicoop oltre a dover reintegrare la ...

