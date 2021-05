Eurovision Song Contest 2021: fra i 26 finalisti ecco chi sono i 10 più ascoltati (Di venerdì 21 maggio 2021) Albania, Azerbaigian, Belgio, Bulgaria, Cipro, Finlandia, Francia, Grecia, Germania, Islanda, Italia, Israele, Lituania, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Russia, San Marino, Serbia, Spagna, Svizzera, Svezia e Ucraina: sono questi i 26 paesi finalisti dell’Eurovision Song Contest 2021. 20 di loro si sono qualificati durante le semifinali, 5 sono in finale di diritto essendo i padri fondatori della kermesse canora ed 1 è in finale in qualità di paese ospitante. Chi vincerà? Il vincitore sarà eletto sabato sera in diretta su Rai Uno e se usassimo come cartina di tornasole la classifica Spotify dei brani più ascoltati, sul podio troveremmo Italia, Svezia e Finlandia, seguiti da Norvegia, Francia, Cipro, ... Leggi su biccy (Di venerdì 21 maggio 2021) Albania, Azerbaigian, Belgio, Bulgaria, Cipro, Finlandia, Francia, Grecia, Germania, Islanda, Italia, Israele, Lituania, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Russia, San Marino, Serbia, Spagna, Svizzera, Svezia e Ucraina:questi i 26 paesidell’. 20 di loro siqualificati durante le semifinali, 5in finale di diritto essendo i padri fondatori della kermesse canora ed 1 è in finale in qualità di paese ospitante. Chi vincerà? Il vincitore sarà eletto sabato sera in diretta su Rai Uno e se usassimo come cartina di tornasole la classifica Spotify dei brani più, sul podio troveremmo Italia, Svezia e Finlandia, seguiti da Norvegia, Francia, Cipro, ...

