Emozione in ospedale, partorisce il giorno prima della laurea e discute la tesi in reparto (Di giovedì 20 maggio 2021) nato il giorno prima della laurea della mamma che era ricoverata nel reparto di ostetricia e ginecologia del San Giovanni di Dio e che, ieri, all'indomani della nascita del suo piccolo, si è fatta ... Leggi su lanazione (Di giovedì 20 maggio 2021) nato ilmamma che era ricoverata neldi ostetricia e ginecologia del San Giovanni di Dio e che, ieri, all'indomaninascita del suo piccolo, si è fatta ...

Advertising

ruiciccio : RT @qn_lanazione: #Firenze. Emozione in ospedale, partorisce il giorno prima della laurea e discute la tesi in reparto - qn_lanazione : #Firenze. Emozione in ospedale, partorisce il giorno prima della laurea e discute la tesi in reparto - ilgoriziano : Nasce in auto prima di arrivare in ospedale, l'emozione a #Gradisca d'#Isonzo. #ilgoriziano -