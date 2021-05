EA vuole il suo L'Ombra di Mordor? Nuovo studio in mano a ex Monolith e action open world in arrivo (Di giovedì 20 maggio 2021) Kenneth Stephens ha lavorato con Monolith di WB Games durante lo sviluppo di Middle-earth: Shadow of Mordor e Middle-earth: Shadow of War. Ora lo sviluppatore si è unito a un Nuovo studio ancora senza nome di EA, che si concentrerà sullo sviluppo di giochi di avventura e azione open world. Il Nuovo studio avrà sede a Seattle, ma potrebbe offrire opportunità per il lavoro da remoto. Stephens lavorerà con Samantha Ryan, vicepresidente senior di EA e GM del gruppo. I due hanno lavorato insieme quando Ryan era presidente di Monolith e successivamente SVP of production and development a Warner Bros. Interactive Entertainment. Leggi altro... Leggi su eurogamer (Di giovedì 20 maggio 2021) Kenneth Stephens ha lavorato condi WB Games durante lo sviluppo di Middle-earth: Shadow ofe Middle-earth: Shadow of War. Ora lo sviluppatore si è unito a unancora senza nome di EA, che si concentrerà sullo sviluppo di giochi di avventura e azione. Ilavrà sede a Seattle, ma potrebbe offrire opportunità per il lavoro da remoto. Stephens lavorerà con Samantha Ryan, vicepresidente senior di EA e GM del gruppo. I due hanno lavorato insieme quando Ryan era presidente die successivamente SVP of production and development a Warner Bros. Interactive Entertainment. Leggi altro...

