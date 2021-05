Covid India, più di 276.000 contagi e quasi 4mila morti in 24 ore (Di giovedì 20 maggio 2021) All’indomani del triste record di decessi a causa della pandemia di coronavirus, l’India segnala 276.110 nuovi casi di Covid-19 e altri 3.874 morti. Lo riporta il ‘Times of India’ sottolineando come il dato odierno sui decessi sia il più basso dal 15 maggio. Il bollettino del ministero della Sanità parla di un totale di 25.772.440 contagi con 287.122 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria nel gigante asiatico con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone dove i casi attivi sono 3.129.878. Le persone dichiarate guarite dopo aver contratto il coronavirus sono 22.355.440. Ieri l’India, colpita nelle ultime settimane da una devastante ondata di contagi, aveva segnalato 4.529 decessi in sole 24 ore, un triste record a livello mondiale. L'articolo proviene da ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 maggio 2021) All’indomani del triste record di decessi a causa della pandemia di coronavirus, l’segnala 276.110 nuovi casi di-19 e altri 3.874. Lo riporta il ‘Times of’ sottolineando come il dato odierno sui decessi sia il più basso dal 15 maggio. Il bollettino del ministero della Sanità parla di un totale di 25.772.440con 287.122 decessi dall’inizio dell’emergenza sanitaria nel gigante asiatico con una popolazione di oltre 1,3 miliardi di persone dove i casi attivi sono 3.129.878. Le persone dichiarate guarite dopo aver contratto il coronavirus sono 22.355.440. Ieri l’, colpita nelle ultime settimane da una devastante ondata di, aveva segnalato 4.529 decessi in sole 24 ore, un triste record a livello mondiale. L'articolo proviene da ...

